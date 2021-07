Covid: prime misure per lavoratori, in 24 ore 1.100 domande

A 24 ore dall'avvio delle misure anti crisi-Covid destinate ai lavoratori (previste dalla legge regionale 15/2021) sono già state presentate 1.100 domande. Lo ha comunicato l'assessorato regionale al lavoro, precisando che di queste 173 riguardano persone che hanno fatto richiesta dell'indennità di 1.000 euro rivolta ai lavoratori residenti che, dalla cessazione della Naspi al 31 marzo scorso, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato (salvo contratto a tempo determinato non superiore a 45 giorni o di lavoro intermittente) o non siano titolari di pensione diretta. Sono invece 927 le persone che hanno presentato domanda per la seconda misura (da 400 a 1.000 euro, in base alla durata del periodo di integrazione), che riguarda i lavoratori dipendenti residenti, beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per le imprese colpite dall'emergenza Covid per almeno 20 giornate.

Da ieri mattina è inoltre attivo il numero verde 800 006 300 a cui si sono rivolti quasi 200 utenti e che supporta nell'autenticazione alla piattaforma con identità digitale, fornisce informazioni sulle misure previste, indirizza verso la struttura competente, se necessario, e garantisce un aiuto nella compilazione della domanda. Le domande devono essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte.