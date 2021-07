Artigianato: in presenza manifestazioni estive in Vda

Si terranno in presenza le manifestazioni dell'artigianato estivo valdostano. La 68/a mostra concorso è in calendario dal 24 luglio al primo agosto in piazza Chanoux, dalle ore 10 alle 22.30. L'Atelier des metiers, dedicato ai professionisti, si terrà dal 5 all'8 agosto, dalle 10 alle 20.30, sempre nella tensostruttura allestita nella piazza principale del capoluogo valdostano. La Foire d'été è in calendario sabato 7 agosto nel centro storico, con la presenza degli artigiani, dalle 10 alle 18. Gli eventi sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa a palazzo regionale.

Il 15 agosto ad Antey-Saint-André ci sarà la fiera dedicata ai corsi dell'artigianato di tradizione mentre al Forte di Bard, dal 6 ottobre al 10 dicembre, saranno esposte le opere vincitrici della mostra concorso.

La stagione dell'artigianato estivo si è aperta al Man di Gignod sabato scorso, con l'apertura di una mostra dedicata al gioco.

Oltre ad alcuni iniziative dell'Ivat, sono previsti eventi di artigianato in vetrina, in collaborazione con la Chambre valdotaine, nei fine settimana del 16-18 e 23-25 luglio.