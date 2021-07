Incidenti montagna: morte su Monte Rosa, nulla osta a funerali

(ANSA) - AOSTA, 05 LUG - La procura di Aosta ha concesso il nulla osta per il trasferimento della salme dal cimitero del capoluogo valdostano delle due giovani morte assiderate nella notte tra sabato e domenica sul Monte Rosa. Il funerale di Paola Viscardi, di 28 anni, residente a Trontano (Verbania Cusio Ossola), è fissato per mercoledì alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di Masera (Vco). Nella stessa giornata dovrebbe tenersi anche la cerimonia per dare l'ultimo saluto all'amica, Martina Svilpo, di 29 anni, residente a Crevoladossola (Vco), ma la data è ancora da ufficializzare. (ANSA).