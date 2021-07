Enti locali: #dignitàperisindaci, delegazione Celva a Roma

(ANSA) - AOSTA, 05 LUG - Una delegazione del Celva (Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta) sarà a Roma il 7 luglio per porre all'attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci. La manifestazione, sotto l'hashtag #dignitàperisindaci, si terrà in concomitanza con la prima riunione in presenza del Consiglio nazionale dell'Anci dall'inizio della pandemia. L'incontro sarà dedicato soprattutto alle tutele e ad una maggiore dignità da riconoscere al ruolo dei sindaci, temi sui quali ci sarà un confronto per arrivare a proposte destinate a governo e parlamento.

L'obiettivo è di porre all'attenzione delle istituzioni le condizioni normative nelle quali oggi operano i sindaci, proponendo soluzioni correttive che consentano loro di continuare a lavorare per le comunità con maggiore serenità.

Al termine della riunione i primi cittadini sfileranno in corteo per consegnare al governo il documento contenente le indicazioni emerse nel corso del consiglio nazionale.

Il Celva, delegazione regionale dell'Anci, sarà presente a Roma con una delegazione composta da Pierre Bonel, sindaco del Comune di Arnad, Ronny Borbey (Charvensod), Wanda Chapellu (Verrayes), Mauro Lucianaz (Arvier), Michel Martinet (Gressan), Massimo Pepellin (Sarre), Loredana Petey (Aymavilles), Marco Vesan (Chambave). (ANSA).