Vaccini: Usl Vda, posti ad accesso libero con siero Pfizer

Un numero limitato di posti a libero accesso per l'inoculazione della prima dose di vaccino Pfizer antiCovid-19: è quanto sarà reso disponibile da sabato 3 luglio, tutti i giorni, dalle ore 14.30 alle 20, senza necessità di prenotazione, al Palaindoor di Aosta. Lo rende noto l'azienda Usl.

Potranno accedere all'iniziativa tutti gli assistiti residenti in Valle d'Aosta (iscritti al Servizio sanitario Regionale), di età superiore ai 16 anni, che abbiano già un appuntamento per la prima dose della vaccinazione con Pfizer e che desiderino anticipare la somministrazione (i minorenni dovranno essere accompagnati da un genitore).

Il numero di posti disponibili sarà reso noto quotidianamente all'ingresso del Palaindoor.

L'accesso sarà regolamentato attraverso la distribuzione di un numero progressivo, fino ad esaurimento della disponibilità quotidiana.