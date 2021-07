Saldi, da sabato 3 luglio via anche in Valle d'Aosta

Prenderanno il via sabato 3 luglio i saldi in Valle d'Aosta e dureranno per 60 giorni.

"Ci auguriamo che questi saldi 2021 - commenta Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Valle d'Aosta - rappresentino una vera e propria ripartenza per l'economia ma anche per la 'socialità' del nostro paese. Auspichiamo infine che l'iniziativa saldi possa riequilibrare le regole di mercato attualmente confuso e caotico".

Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, quest'anno per l'acquisto di capi scontati ogni famiglia italiana spenderà in media 171 euro - pari a 74 euro pro capite - per un valore complessivo di 2,6 miliardi di euro.

Dopo il via in Sicilia il primo luglio, i saldi scatteranno nella maggior parte delle regioni sabato 3 luglio. Ultime a partire saranno la Puglia, il 24 luglio, e la Basilicata, il 2 agosto.