Lavoro: sindacati, serve comparto regionale sicurezza soccorso

Sul tema dell'allineamento economico e previdenziale che riguarda il Corpo forestale della Valle d'Aosta e i vigili del fuoco, le funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil chiedono "l'istituzione di un comparto regionale sulla sicurezza e sul soccorso (sulla falsariga di quello nazionale) e infine la programmazione dei necessari concorsi pubblici, che vada a risolvere il problema della carenza del personale". Per questo si aspettano "che le istanze presentate alla Regione, ormai da mesi e mesi, trovino soluzioni rapide per garantire una sicurezza economica e professionale nei confronti di tutti i lavoratori" e che "vengano normati a livello regionale l'ordinamento professionale e i corrispondenti gradi, con l'intento che diventi sostanziale e non onorifico".

Dopo un incontro con il presidente della Regione, Erik Lavevaz, e l'assessore all'Agricoltura, Davide Sapinet, i sindacati sottolineano "l'impegno da parte della Regione di proseguire - anche con il lavoro della Commissione paritetica - e di arrivare a una soluzione rapida per risolvere l'annosa vicenda dell'allineamento economico, normativo e soprattutto previdenziale, verso i corrispondenti corpi nazionali".

"Si tratta - dichiara Lavevaz - di argomenti che abbiamo già indicato come una priorità al governo centrale nella richiesta di convocazione della Commissione paritetica che dovrà elaborare le norme di attuazione dello Statuto speciale".