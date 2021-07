Idrogeno: sindacati, sgarbo mancata audizione su proposta legge

Si dicono "perplessi" i sindacati Filt Cgil-Fit Cisl- Savt Trasporti e Orsa in merito alla "non volontà" da parte della quarta commissione del Consiglio regionale di voler svolgere audizioni in merito alla proposta di legge che contiene disposizioni per l'utilizzo della trazione a idrogeno, per una ferrovia moderna e un efficiente sistema di trasporto ecosostenibile. Sulla proposta del consigliere Claudio Restano (Vda Unie) la commissione ha espresso parere favorevole a maggioranza (si è astenuto il Pcp).

Si tratta, secondo le organizzazioni dei lavoratori, di "uno sgarbo a tutti gli effetti, soprattutto se viene fatto da un organismo del Consiglio regionale quale è la commissione. La ferrovia è un problema che sta a cuore a tutti noi ed era giusto e opportuno convocare anche le parti sociali. Oltretutto sulla questione dell'ammodernamento della ferrovia era stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale una legge di iniziativa popolare, che parlava proprio 'delle disposizioni per un moderno ed efficiente sistema pubblico integrato dei trasporti'.

Auspichiamo di essere convocati e di avere un confronto costruttivo sull'evoluzione dei progetti".