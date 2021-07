Covid: da 5 luglio domande indennità lavoratori valdostani

A partire dalle 14 di lunedì 5 luglio sarà possibile presentare domanda per le indennità ai lavoratori valdostani. Lo comunica l'Assessorato regionale del lavoro precisando che "si tratta delle prime misure di aiuti anti-crisi Covid, attivate dalla Regione Valle d'Aosta nell'ambito della legge regionale 15 del 2021, approvata recentemente dal Consiglio Valle".

La prima forma di aiuto consiste in 1.000 euro destinati ai lavoratori residenti che, dalla cessazione della Naspi al 31 marzo scorso, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato (salvo contratto a tempo determinato non superiore a 45 giorni o di lavoro intermittente) e non siano titolari di pensione diretta. Inoltre, alla data della domanda, non siano beneficiari di Reddito di cittadinanza.

La seconda misura (da 400 a 1.000 euro, in base alla durata del periodo di integrazione) riguarda i lavoratori dipendenti residenti, beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per le imprese colpite dall'emergenza Covid per almeno 20 giornate.

Le domande devono essere inoltrate tramite il portale new.regione.vda.it/vdariparte.