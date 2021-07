Corte conti, richiamo a legalità per assunzioni Inva

Riguardo "alla gestione del personale" della società in house Inva, "l'analisi svolta permette di affermare come non in tutte le posizioni esaminate risulti rispettata la regola fissata dal vigente regolamento, secondo cui 'Sono altresì possibili assunzioni a tempo determinato o attivazioni di contratti di somministrazione limitatamente ai soli casi di estrema necessità e massima urgenza (rispetto dei livelli di servizio contrattualmente definiti e/o copertura immediata di commesse) e per profili professionali particolarmente qualificati'". Lo scrive la sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella deliberazione e relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Inva spa nel periodo 2011-2018.

"Giova, quindi, - si legge - richiamare, anche per il futuro, al rispetto dei principi, riassunti" nella direttiva "'Linee guida sulle procedure concorsuali' che, ispirandosi ai principi costituzionali e normativi generali sul tema, richiede l'adozione di procedure ispirate alle regole di legalità, trasparenza, imparzialità, efficienza e buon andamento, tutte di presidio permanente all'accesso al lavoro pubblico".

Inoltre i magistrati ritengono "sostanzialmente apparente" la motivazione alla base "del mantenimento del numero di tre componenti" per il consiglio di amministrazione della società.