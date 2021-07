Corte conti, Regione Vda valuti esternalizzazione servizi Inva

"Deve ritenersi doverosa un'approfondita analisi su quanti servizi" forniti da Inva "non possano essere acquisiti direttamente dalla Regione, mediante procedure ad evidenza pubblica (che, ad oggi, vengono svolte dalla società in house), allo scopo di corrispondere alle proprie necessità e garantire l'atteso output, evitando di doversi rivolgere ad una propria partecipata espressamente costituita per essere dedicata, per vocazione statutaria, a tale esplicita missione". Lo scrive la sezione di controllo della Corte dei conti per la Valle d'Aosta nella deliberazione e relazione sul controllo della legittimità e della regolarità della gestione della società Inva spa nel periodo 2011-2018.

Ricordando che "la decisione dell'amministrazione di ricorrere all'outsourcing si rivela scelta strategica", la sezione di controllo (relatore il consigliere Roberto D'Alessandro) puntualizza che qualora i "benefici, in termini di riduzione dei costi e di innalzamento della qualità dei servizi offerti, non vengano concretamente conseguiti all'esito di una seria ed approfondita analisi di contesto, compete all'amministrazione regionale l'adozione di ogni conseguente, necessaria iniziativa".