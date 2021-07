Università: Lanièce a governo, fondi Pnrr per campus Testa Fochi

Valutare l'accesso a finanziamenti per l'edilizia universitaria anche per il completamento del campus universitario Testafochi, considerando anche eventuali risorse provenienti dal Pnrr. E' la richiesta alla ministra dell'Università e della ricerca, Maria Cristina Messa, avanzata dal senatore Albert Lanièce e concordata con l'assessore regionale all'Università, Luciano Caveri. Lo riferisce in un post su Facebook il parlamentare valdostano.

Inoltre, scrive Lanièce, "ho portato a conoscenza della ministra la necessità di elaborare una nuova norma di attuazione dello Statuto speciale di autonomia, in materia di mobilità e reclutamento del personale docente, che permetterebbe così di completare il definitivo inserimento del Conservatoire nel circuito dell'Alta formazione musicale nazionale".

Nel corso dell'incontro si è anche "parlato della realtà universitaria valdostana portando le istanze dell'amministrazione regionale che chiede, in un'ottica di una piena valorizzazione dell'Université de la Vallée d'Aoste, l'inserimento della stessa come destinataria di capitoli di finanziamenti statali aggiuntivi ed incentivanti piani di reclutamento e di ricerca straordinari".

"La ministra Messa - scrive Lanièce - ha ascoltato con attenzione ed interesse gli argomenti esposti, assicurando il suo impegno a risolvere le problematiche ed a sostenere le nostre richieste in un campo così importante e strategico per in nostri giovani come l'istruzione universitaria e la ricerca".