Eutanasia: referendum, al via raccolta firme in Valle d'Aosta

Parte anche in Valle d'Aosta la raccolta firme per il referendum abrogativo contro l'articolo 579 del Codice penale (omicidio del consenziente) promosso dall'associazione Luca Coscioni. Lo ha annunciato il Comitato eutanasia legale. "A livello valdostano ci stiamo organizzando, siamo nati da poco. Abbiamo già consegnato le schede per le firme in molti comuni e nel giro di brevissimo tempo sarà possibile firmare in ogni municipio della Valle d'Aosta", anticipa Liliana Breuvé. Al momento sono inoltre previsti dei banchetti per la raccolta firme ad Aosta: sabato 10 luglio (al mercato al mattino e in piazza des Franchises al pomeriggio), sabato 17 e domenica 25 luglio, nel pomeriggio, alla Porta Praetoria.

"Siamo convinti - ha detto Breuvé - che sia una norma di libertà il diritto di decidere di poter morire quando la situazione diventa insostenibile. E che sia un diritto per tutti, perché oggi è un diritto per chi può permettersi di andare in Svizzera e ha i soldi per farlo".