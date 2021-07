Covid, ospedali Parini e Beauregard ora accessibili a visitatori

Con l'ingresso in zona bianca della Valle d'Aosta tornano accessibili ai visitatori gli ospedali Parini e Beauregard, seppur con determinate procedure di sicurezza.

In base - fa sapere l'azienda Usl - al principio della massima diluizione delle presenza, nei reparti di degenza (non-Covid), viene contingentato il numero dei visitatori e degli accompagnatori e vengono ridotte le fasce orarie di visita. E' consentito l'accesso di uno due visitatori o accompagnatori, di almeno 12 anni di età, muniti di autocertificazione di vaccinazione (Green pass), di certificato di avvenuta guarigione dal Covid-19 o esito di tampone negativo non anteriore a tre giorni.

In linea generale, gli orari di visita saranno nella fascia 13 - 19, per una durata massima di due ore. Ogni paziente ricoverato disporrà di una propria fascia oraria, stabilita dal reparto di degenza, durante la quale sono consentiti gli accessi.

Gli accompagnatori dei pazienti con disabilità grave sono autorizzati a prestare assistenza nel reparto di degenza, nel rispetto delle indicazioni del direttore del reparto.