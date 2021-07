Ritrovato anziano scomparso a Fontainemore,

E' stato ritrovato vivo e in buone condizioni di salute Donato Angelin Duclos, di 75 anni, cui non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di oggi. E' stato accompagnato all'ospedale Parini di Aosta per controlli. Il ritrovamento è avvenuto nella zona in cui erano state concentrate le ricerche.

Stamane come suo solito si è allontanato di casa, dove abita con la famiglia, per fare una passeggiata. Via telefono ha poi chiesto ai familiari di andarlo a prendere: ha riferito di essere vicino a un torrente, dove ora si sono concentrate le ricerche, senza riuscire a fornire altre indicazioni. Poi il suo cellulare non è più stato raggiungibile.

Sul posto è intervenuta anche la sindaca, Speranza Girod. Le operazioni di ricerca sono state condotte dai vigili del fuoco, con l'ausilio dei droni e delle unità cinofile.