Sanità: Uv, priorità a microcomunità e a uso Recovery fund

Il Comité fédéral dell'Union valdotaine ritiene prioritario avviare una riorganizzazione dei servizi alla persona, della sanità e dell'assistenza territoriale, in particolare dei servizi dedicati agli anziani, come le microcomunità, aggiornando e rafforzando i loro servizi.

La considerazione fa seguito alle relazioni dell'assessore alla Salute e politiche sociali, Roberto Barmasse, e del coordinatore dei tavoli dei presidenti delle Unités des communes, Mauro Lucianaz, riguardanti la prima bozza del nuovo piano socio-sanitario.

Il Comité fédéral, inoltre, ritiene "ugualmente prioritario ed essenziale, alla luce dei fondi attesi dal Recovery fund, di prestare particolare attenzione alla politica sanitaria, fondamentale per il benessere di tutti i cittadini valdostani".