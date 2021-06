Incidenti lavoro, Ugl Vda chiede incontro a presidente Regione

(ANSA) - AOSTA, 30 GIU - L'Ugl Valle d'Aosta chiede un incontro con il presidente della Regione per "trovare delle soluzioni concrete a sostegno dei lavoratori e delle imprese", in modo da "arginare il fenomeno delle cosiddette 'morti bianche' sul lavoro".

Dopo la morte di un operaio nel febbraio scorso a Pré-Saint-Didier, secondo Armando Murella, segretario regionale Ugl Valle d'Aosta, "occorre gettare le basi per divulgare una maggiore cultura della sicurezza sul lavoro, fatta di prevenzione, igiene e salute. In tal senso, è opportuno attivare la costituzione di una Agenzia regionale per la prevenzione igiene e sicurezza che garantisca un'azione efficiente ed efficace. È altresì necessario - continua - realizzare con la collaborazione del Sistema nazionale per la prevenzione (Sinp), il Coordinamento regionale delle banche dati (Inps, Inail, Istat, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute), l'accesso unificato delle banche dati, quale strumento indispensabile su cui basare i processi di valutazione, volto alla pianificazione degli interventi che rispondano ai criteri di efficacia, efficienza, pertinenza e sostenibilità". (ANSA).