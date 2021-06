Pcp, alleanza su programma da confermare e precisare

"L' alleanza fra progressisti ed autonomisti si basa su un accordo programmatico presentato in Consiglio il 20 ottobre scorso che deve essere confermato e precisato in alcuni punti". E' quanto emerso durante l'Assemblea dei sostenitori di progetto civico progressista che si è riunita il 28 giugno ed "è stata introdotta dalle comunicazioni di Erika Guichardaz (sulle ragioni della crisi politica e le interlocuzioni con i gruppi politici di maggioranza) e di Chiara Minelli (sui punti contenuti nel documento presentato dal Gruppo regionale agli autonomisti)".

L'Assemblea - si legge in una nota "si è espressa positivamente sui contenuti del documento elaborato dal Gruppo regionale Pcp e consegnato al Presidente della Regione il 16 giugno scorso: tali contenuti sono del tutto ragionevoli e coerenti con il Programma di legislatura e non rappresentano nessun diktat, ma una costruttiva proposta di confronto".

Secondo il Pcp "l'esigenza di guardare avanti, cogliendo le opportunità della ripresa economica, non può essere messa in contrapposizione con l'esigenza di sostegno alle famiglie ed imprese in difficoltà. Si tratta di due aspetti che vanno perseguiti con la stessa capacità e determinazione".