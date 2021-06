Covid: Vda, -75% dipendenti nel turismo in inverno 20-21

E' sceso del 75% il numero medio di dipendenti nel settore turistico in Valle d'Aosta durante la stagione invernale 2020-2021, di fatto mai partita, rispetto a quella del 2019-2020. Il dato emerge dal nuovo rapporto curato dall'Ente bilaterale regionale del turismo ed è riferito alla aziende da cui riceve le quote, in quanto dotate di dipendenti.

"A differenza - si legge - di tutti i rapporti precedenti, nella stagione oggetto di studio la concentrazione più grande di dipendenti non si riscontra più nel settore ricettivo. Infatti, anche raggruppandole tutte insieme, le attività ricettive hanno occupato solo 357 dipendenti, pari al 37% del totale dei dipendenti (a confronto del 53% raggiunto nell'inverno 2019/20)".

Il numero di aziende è calato del 35%, passando da 1061 a 687.

"Tale dato - è scritto nel rapporto - rileva la differenza tra le 74 aziende che hanno iniziato o ripreso ad effettuare i versamenti nella stagione invernale 2020/21 e le ben 448 aziende che hanno invece cessato di versare le quote. La concentrazione più grande di aziende si riscontra nel settore dei ristoranti, che rappresentano il 41% del totale delle aziende, quindi nel settore alberghiero raggiungendo il 27% ed infine nel settore dei bar con una percentuale pari al 22%".