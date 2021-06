Codacons, preoccupazione per sanitari non vaccinati

Il Codacons denuncia in una nota "perplessità e preoccupazione" da parte dei cittadini valdostani riguardo alla "mancata copertura vaccinale" di una parte del "personale sanitario ospedaliero e, più in generale", di una parte del "personale sanitario operante all'interno delle strutture dell'Ausl della Valle d'Aosta". Secondo l'associazione la conseguenza è "un minor ricorso alle strutture del servizio pubblico sanitario per interventi di ordine preventivo e curativo da parte della popolazione valdostana, con un aumentato rischio dell'insorgenza o dell'aggravarsi di diverse patologie".

Per questo il Codacons chiede "alle autorità competenti" di "intervenire quanto prima" valutando nei confronti del personale sanitario non vaccinato, oltre alla destinazione ad altra mansione prevista dalla legge, altre "norme regolamentari", come la "obbligatorietà di tamponi ogni 48 ore a carico dell'operatore" e la "sospensione della copertura assicurativa a carico del Ssn".