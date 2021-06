Centro sportivo Sarre diventa di interesse regionale

Il Centro sportivo di Sarre diventa "infrastruttura ricreativo-sportiva di interesse regionale". Lo ha stabilito la giunta regionale che, facendo seguito a una specifica domanda da parte del Comune, ha approvato la classificazione del centro, che comprende un campo da rugby e un'area adiacente denominata Area6tu.

Nell'area è possibile realizzare molteplici iniziative, anche negli ambiti dei centri estivi e delle attività legate agli allenamenti degli sci club e di praticare differenti discipline sportive quali ad esempio rugby, beach volley e ciclismo. "Il centro sportivo di Sarre - evidenzia l'assessore alle Opere pubbliche Carlo Marzi - rappresenta un centro multidisciplinare unico nel contesto della 'Plaine' che, anche grazie al collegamento con Aosta tramite la pista ciclabile, ha lo scopo dichiarato di creare un nuovo indotto su tutto il territorio comunale, nel periodo invernale e in quello estivo, sia per residenti che per i turisti". In passato lòa struttura ha anche ospitato i ritiri di grandi squadre di calcio, tra cui l'Inter.