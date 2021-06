Sci: autorizzata realizzazione pista 7bis a Cervinia

Il Governo ha autorizzato la realizzazione, da parte della società Cervino spa, della nuova pista da sci 7bis. Il provvedimento è stato adottato "in considerazione delle dichiarazioni del Comune di Valtournenche e sulla base dello specifico studio sulla compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente e sulla verifica dell'adeguatezza delle condizioni di sicurezza in atto, compatibilmente e fatto salvo il rispetto della restante normativa nazionale e regionale in materia di tutela ambientale e territoriale".

La realizzazione della nuova pista 7bis - si legge in una nota - "costituisce un rilevante elemento di sviluppo dal punto di vista economico e sociale, in quanto ampliando la superficie sciabile va a migliorare il flusso turistico, agevolando anche l'organizzazione di gare di Coppa del Mondo di sci alpino".

Cervinia e Zermatt hanno infatti avanzato alla Fis la richiesta di ospitare l'apertura della stagione della Coppa del Mondo 2023-2024 con l'organizzazione di gare di velocità (discesa libera e supergigante) per uomini e per donne.