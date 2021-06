Covid, Regione Vda approva prime misure a favore lavoratori

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato le prime due misure anticrisi Covid-19 riguardanti la concessione di indennità ai lavoratori (legge 15/2021). Il primo provvedimento interessa i lavoratori dipendenti che, a partire dal primo ottobre 2020, risultino beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per i lavoratori delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica per almeno 20 giornate, erogando un'indennità una tantum, differenziata in relazione alla durata del periodo di integrazione salariale fruito: 400 euro se la durata del periodo di integrazione fruito è compresa tra 20 e 40 giornate; 600 euro se la durata del periodo di integrazione fruito è compresa tra 41 e 52 giornate; 800 euro se la durata del periodo di integrazione fruito è compresa tra 53 e 64 giornate; 1.000 euro se il periodo di fruizione è pari o superiore alle 65 giornate.

Inoltre la Regione riconosce un'indennità forfettaria ai lavoratori dipendenti che hanno cessato di beneficiare dell'indennità di disoccupazione tra il primo giugno 2020 e il 31 marzo 2021, che non siano titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a quarantacinque giorni e ad eccezione del contratto di lavoro intermittente (art.13 del decreto legislativo 81/2015), che non siano titolari di pensione diretta e che non siano beneficiari del Reddito di cittadinanza.

L'indennità è di 1.000 euro e non è cumulabile con le indennità di cui alla legge regionale 3/2021.