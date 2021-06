Corruzione in appalti, Chiavazza condannato a 6 anni

Nell'ambito del processo per un presunto giro di corruzione in appalti pubblici a Valtournenche il giudice di Aosta Davide Paladino ha condannato a sei anni di carcere Fabio Chiavazza, ex capo dell'ufficio tecnico del Comune, che era finito in carcere per quasi sei mesi tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019. La sentenza è stata emessa dopo oltre tre ore di camera di consiglio.

I 19 capi di imputazioni, frutto di un fascicolo d'indagine di circa 12 mila pagine, vanno - a vario titolo - dalla concussione alla corruzione, dall'abuso d'ufficio alla turbativa d'asta, dal falso ideologico all'abuso edilizio sino ai reati tributari.

Parti offese del procedimento sono l'Anas, il Comune di Valtournenche e l'impresario Enrico Goglio. L'accusa aveva chiesto condanne, per tutti e 15 gli imputati.

L'inchiesta era coordinata pm Luca Ceccanti. Secondo l'accusa, Chiavazza tramite gare truccate e massimi ribassi avrebbe favorito ''ditte amiche''. In cambio avrebbe ricevuto alcune mazzette. Accuse, che l'imputato durante il processo ha sempre respinto, così come gli altri imputati.

Il giudice Davide Paladino, a termine del processo che si è svolto con rito abbreviato, ha inoltre condannato: l'ingegnere aostano Corrado Trasino e Adriano Passalenti a otto mesi con la sospensione condizionale della pena; Rosario Andrea Benincasa di Caravacio e Stefano Rossi a quattro mesi, anche per loro pena sospesa. Assoluzione, perché il fatto non sussiste, per Federico Maquignaz, Cristina Maria Camaschella, Nicolò Bertini, Ezio Alliod, Marco Zavattaro, Giovanni Enrico Vigna, Ivan Voyat, Luca Frutaz e Stefano Trussardi.

Il giudice ha inoltre dichiarato Fabio Chiavazza interdetto dai pubblici uffici e dovrà anche risarcire le parti civili: è stata anche disposta la confisca di beni per un valore e di oltre 77 mila euro.

‘’Ora aspettiamo le motivazioni - commenta l’avvocato Anna Rossomando, difensore di Chiavazza - ma il mio assistito non è stato condannato per tutti i capi d’accusa. Noi siamo ancora convinti della bontà dell’operato del mio cliente, e lo dimostreremo in Appello’’.