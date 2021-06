Classifica Sole 24 ore, Aosta bene per bambini e anziani

Aosta è al quarto posto tra le provincie in Italia per il benessere di bambini e anziani, mentre è al 34/o posto per quello dei giovani. E' quanto emerge dalla classifica del 'Sole 24 ore' dedicata alla qualità della vita nelle province per i tre target generazionali. Se per parlare di benessere in generale bisognerà aspettare la tradizionale classifica di fine anno, sottolinea il Sole, le tre nuove classifiche (ciascuna composta da 12 parametri) misurano con i numeri la vivibilità dei territorio per bambini, giovani e anziani.

Aosta si distingue per l'accessibilità delle scuole (primo posto), per i posti disponibili negli asili nido (secondo posto), per la spesa degli enti pubblici locali per il trasporto di disabili e anziani (primo posto) e per le biblioteche (terzo posto). Male invece per la mortalità per demenze e malattie del sistema nervoso (ultimo posto).