Ciclismo: in tre tappe Giro ciclistico Valle d'Aosta 2021

Dopo un anno di stop forzato a causa dell'emergenza sanitaria, torna il Giro ciclistico internazionale della Valle d'Aosta. La 57/a edizione della corsa a tappe riservata alla categoria Under 23 è stata presentata ad Aosta, nel salone Maria Ida Viglino di Palazzo regionale.

La gara sarà ancora condizionata dalla situazione pandemica: diversamente dalle precedenti edizioni non avrà sconfinamenti in Francia e Svizzera e sarà composta da sole tre tappe: la prima, prevista venerdì 16 luglio, vedrà come sede di partenza e arrivo il Comune di Pollein; la seconda, che si disputerà sabato 17, propone un percorso di 160 chilometri con inizio a Valtournenche e arrivo a Breuil Cervinia; la terza, in programma domenica 18 luglio e tracciata da Fénis a Valnontey di Cogne. Un'edizione ridotta che tuttavia, secondo gli organizzatori, "regalerà sicuramente un vincitore all'altezza del prestigioso passato di questa competizione". "Siamo felici di dare un segno di speranza e di ripartenza. I protocolli organizzativi dell'UCI sono stringenti, ma guardiamo al futuro con ottimismo" dice il presidente del comitato organizzatore Riccardo Moret.