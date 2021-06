Cgil: Fiom celebra i 120 anni con evento ad Aosta

Una giornata di eventi per celebrare i 120 anni della Fiom Cgil ad Aosta. E' in programma il 3 luglio nell'area verde di Vda Structure (nei pressi della Pepinière d'Entreprises), nell'ex area Cogne. Il programma prevede l'inaugurazione alle 10, "La Fiom Valle d'Aosta e i suoi segretari" alle 10.30, pausa pranzo dalle 12.30 alle 14, "Aosta prima della Cogne Acciai Speciali e poi" alle 14,30 la tavola rotonda "Verso un'industria 4.0. Il futuro dell'industria in Valle d'Aosta e in Italia" alle 16.30 con la presenza di delegati da Torino e Genova.

Per tutta la giornata nell'area verde ci saranno dimostrazioni di tornitura artistica su legno oltre ad animazione per bambini e musica.