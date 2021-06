Covid: nessun nuovo positivo in Valle d'Aosta

(ANSA) - AOSTA, 26 GIU - Nessun nuovo caso di Covid-19 è emerso in Valle d'Aosta nelle ultime 24 ore, a fronte di 236 persone sottoposte al tampone. Inoltre non ci sono nuovi guariti né altri decessi, che restano 473 dall'inizio della pandemia.

Rimangono quindi 37 gli attualmente positivi, di cui uno ricoverato all'ospedale Parini di Aosta e 36 in isolamento domiciliare.

I dati emergono dal bollettino quotidiano diffuso dalla Regione Valle d'Aosta. (ANSA).