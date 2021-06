Truffa da 100 mila a ristoratore piegato da crisi, un indagato

(ANSA) - AOSTA, 25 GIU - Era riuscito a ottenere 100 mila euro in contanti da un ristoratore valdostano, prospettandogli alti rendimenti dopo mesi di guadagni ridotti a cause delle restrizioni per la pandemia da Covid-19. Si trattava però di una truffa, secondo polizia e procura di Aosta: dopo una perquisizione in casa dell'uomo gli agenti della squadra mobile hanno trovato 74 mila euro in contanti, divisi in dieci mazzette nascoste in barattoli, borsoni, dvd, sparsi per tutta la casa.

Il presunto truffatore, un cinquantenne aostano, è indagato per truffa aggravata. Prima era diventato abituale cliente del ristorante, spendendo molto denaro nel locale. Dopo aver instaurato un rapporto di fiducia, aveva convinto il titolare - hanno ricostruito gli investigatori - ad affidargli i suoi risparmi, da far fruttare con transazioni e speculazioni finanziarie. Il ristoratore aveva quindi iniziato a chiedere informazioni sull'andamento degli investimenti. Ottenendo però giustificazioni generiche, aveva iniziato a sollecitare la restituzione del denaro, sentendosi dire ogni volta che l'operazione avrebbe comportato "penali" spropositate. Nel frattempo il cinquantenne aveva provato a coinvolgere nell'investimento altri amici del ristoratore.

Ormai stufo e amareggiato dalla truffa e convinto di aver perso i risparmi vitali per dare continuità alla sua azienda, l'imprenditore ha denunciato i fatti in questura. E' emerso che nel tempo altri imprenditori sono stati avvicinati dal presunto truffatore che, ha ricostruito la polizia , non presentava dichiarazioni dei redditi dal 2003. (ANSA).