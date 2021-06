Musei, Area megalitica in biglietto unico 'Aosta archeologica'

Dal primo luglio prossimo il biglietto 'Aosta archeologica' comprenderà anche la visita all'Area Megalitica di Saint-Martin-de-Corléans, che si aggiunge così a Teatro romano, Criptoportico forense, Chiesa Paleocristiana di San Lorenzo e Museo archeologico regionale. Il costo passerà da 7 a 10 euro. L'iniziativa è stata annunciata del corso della conferenza stampa di presentazione di Culturété.

"Un po' come era servito il biglietto integrato dei quattro siti a fare in modo che i turisti andassero anche nei siti che erano un po' i fanalini di coda dell'interesse culturale della città, anche per l'Area megalitica la possibilità di avere il biglietto integrato potrà significare" un maggior numero di ingressi, ha spiegato Viviana Maria Vallet, dirigente della Struttura patrimonio storico-artistico e gestione siti culturali. Ma "poi faremo - ha aggiunto - le opportune valutazioni, anche perché quando si parla di tariffe si va a incidere su aspetti importanti dell'economia".

Sempre dal primo luglio dal 31 dicembre scatterà poi la gratuità dell'accesso a mostre, musei e castelli per i giovani fino ai 25 anni. L'obiettivo è la "fidelizzazione delle giovani generazioni ai siti culturali", attraverso "un modo diverso di usufruire della cultura", ma anche la possibilità di monitorare la "fruizione dei beni culturali affinché a dicembre si possa poi avviare" un ragionamento più articolato, ha spiegato l'assessore ai Beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz.