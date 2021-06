Beni culturali, teatro nei castelli e visite notturne ai siti

Visite notturne ai siti archeologici di Aosta, esibizioni di compagnie teatrali nei castelli, laboratori didattici per i bambini e una serie di attività tra arte contemporanea e design al Castello Gamba: sono le iniziative organizzate tra luglio e agosto dall'assessorato regionale ai Beni culturali nell'ambito della rassegna Culturété.

"L'abbinamento tra cultura ed estate è un modo per concentrarsi sui beni culturali ed apprezzarli in modo stimolante e creativo", ha detto durante la conferenza di presentazione Cristina De la Pierre, soprintendente per i beni e le attività culturali. "La cultura è stata una delle vittime del Covid e quindi vedere questo fermento attorno ai siti culturali per me è un'emozione, oltre che un segnale importante, perché in qualche modo ci dice che stiamo uscendo da un momento particolare", ha aggiunto l'assessore Jean-Pierre Guichardaz.