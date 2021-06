Torna appuntamento con L'arcobaleno su Radio Proposta

Su Radio Proposta...inBlu torna l'appuntamento con la trasmissione itinerante "L'Arcobaleno", programma radiofonico caratterizzato dall'alternarsi di informazioni e di musica. Il camion regia mobile dell'emittente radiofonica valdostana è pronto per partire e spostarsi da una località all'altra della Valle d'Aosta.

"Grande spazio verrà dedicato - si legge in una nota - ai paesi che ospitano L'Arcobaleno nel corso delle prossime settimane.

Non mancheranno poi contributi che spazieranno dalla cucina al buon bere, dai consigli letterari a quelli cinematografici. Ci saranno anche momenti dedicati ai Social Media e ai progetti di volontariato regionale, oltre agli eventi e alle mostre da visitare. Trattandosi di una rubrica estiva, non possono mancare notizie fresche e positive e degli approfondimenti dedicati all'ambiente, per ricordare che il rispetto per il pianeta terra non va in vacanza con la bella stagione". L'avvio è previsto il 28 giugno. Prima tappa La Thuile.