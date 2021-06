Sanità: Usl Vda, nominati nuovi responsabili Radiologia

A partire dal primo giugno sono entrati in servizio due nuovi responsabili di struttura semplice all'interno della struttura complessa Radiologia diagnostica e interventistica dell'Usl della Valle d'Aosta. Si tratta di Dany Furfaro, nuova responsabile di Radiologia d'urgenza, e di Gianluca Fanelli, responsabile di Radiologia cardio-vascolare ed interventistica.

Per entrambi il contratto è quinquennale. A firmare il conferimento dell'incarico il 31 maggio scorso è stato l'ex direttore generale dell'Usl, Angelo Pescarmona, per uno degli ultimi atti prima di lasciare la Valle d'Aosta e di trasferirsi a Torino a guidare l'Asl Torino 5.