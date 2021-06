Giustizia: avvocati Vda aderiscono a sciopero 24-25 giugno

"In ossequio al sostegno già deliberato in favore della Camera Penale di Verbania, con riferimento al provvedimento di sostituzione del magistrato incaricato di svolgere le funzioni di Gip per il procedimento relativo alla tragedia del Mottarone", la sezione Valle d'Aosta della Camera penale "Vittorio Chiusano" del Piemonte occidentale e della Valle d'Aosta comunica "la piena e totale adesione all'astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore penale per i giorni 24 e 25 giugno 2021 proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane". E' quanto si legge in una nota.