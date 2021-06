Incidenti montagna: cade in crepaccio, salvato da compagno gara

(ANSA) - AOSTA, 19 GIU - Un atleta che partecipava alla gara Monte Rosa Skymarathon è caduto stamane in un crepaccio all'altezza del Colle del Lys ma è stato trattenuto e salvato dal compagno a cui era legato. Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano e i due sono stati portati in ospedale ad Aosta per i controlli del caso.

La gara si corre a coppie da Alagna Valsesia (Vercelli) fino alla Capanna Margherita, con ritorno lungo lo stesso itinerario, tra salite e discese, su sentieri, piste da sci e su ghiacciaio, per un totale di 35 km e 3.490 metri di dislivello positivo.

(ANSA).