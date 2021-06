Covid: Vda zona gialla anticipa riaperture di tre giorni

(ANSA) - AOSTA, 18 GIU - Il passaggio da zona gialla a bianca per la Valle d'Aosta non avverrà prima di lunedì 28 giugno ma, "sulla base di un netto miglioramento del quadro epidemico" il presidente della Regione, Erik Lavevaz, ha anticipato con un'ordinanza la riapertura di diverse attività a venerdì 25 giugno. Tra una settimana quindi potranno riaprire il Casinò di Saint-Vincent, piscine e impianti natatori in impianti coperti, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo, musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, "nel rispetto dei relativi protocolli e linee guida vigenti". (ANSA).