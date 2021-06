Alpinismo, per secondo anno salta spedizione valdostana al K2

Per il secondo anno consecutivo salta la spedizione alpinistica valdostana in Karakorum che aveva l'obiettivo di scalare il Broad Peak (8.047 metri) e il K2 (8.611 metri). Anche questa volta è il Covid-19 che impedisce agli scalatori di tentare le due ascensioni. In particolare i problemi sono legati alle misure restrittive imposte dal Pakistan, a partire dall'obbligo di quarantena per gli stranieri. Della spedizione facevano parte Marco Camandona, François Cazzanelli, Jerome Perruquet, Mathéo Jacquemoud e Leo Slemmet.