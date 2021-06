Aereo fuori pista: Aeroclub Vda,nessun atterraggio emergenza

(ANSA) - AOSTA, 16 GIU - "Non vi è stata alcuna 'perdita di potenza' e non vi è stato alcun atterraggio di emergenza.

Inoltre il pilota del traino e dell'aliante hanno gestito la situazione attuando ed applicando correttamente le procedure previste e certificate per questi eventi, dimostrando l'alta preparazione dei nostri piloti". E' quanto precisa Adriano Cicorello, presidente dell'Aero Club Valle d'Aosta, in merito a quanto avvenuto la scorsa settimana quando un aereo traino è finito fuori pista al Corrado Gex nella fase di decollo. "Da nostre indagini interne - prosegue - esperite immediatamente dopo l'evento in oggetto risulta che, verosimilmente, si è trattato di un evento di wind-shear manifestatosi durante l'ultimo tratto della corsa di decollo". (ANSA).