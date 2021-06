Energia: Cva, cresce margine operativo lordo

Il margine operativo lordo (Ebitda) della Compagnia valdostana delle acque è di 138,933 milioni di euro, superiore alla media degli ultimi cinque anni, che si attestava intorno ai 135 milioni di euro, e con un'incidenza sui ricavi in netto miglioramento, passando dal 18,9% del 2019 al 25,9% del 2020. E' quanto emerge dal bilancio 2020 approvato oggi dall'assemblea degli azionisti.

Ammontano a 536,182 milioni di euro i ricavi netti consolidati di Cva.

Il margine operativo netto (Ebit) del bilancio 2020 è pari a 87,2 milioni di euro e ha generato, dopo aver assorbito 2,7 milioni della gestione finanziaria e oneri fiscali per 23 milioni di euro, un utile netto consolidato al 31 dicembre 2020 di 61 milioni di euro (il 19% in meno rispetto al 2019) di cui 60 milioni di competenza del gruppo.

Secondo Cva, azienda partecipata dalla Regione Valle d’Aosta, si tratta di risultati che dimostrano “una forte tenuta dei risultati economici” e “confermano un’ottima performance in termini di prestazione produttiva e di sostenibilità ambientale”. Risultati che sono stati conseguiti nonostante un’annata che, a causa dell’emergenza sanitaria, a livello nazionale ha visto una “contrazione complessiva della domanda di energia del 5,3% rispetto al 2019” e “un prezzo unico nazionale medio che si è portato ai minimi storici”.

Cva nel 2020 ha prodotto 3.347 Gwh (erano 3.067 nel 2019), pari al “2,9% della produzione nazionale di energia elettrica da fonti rinnovabili”, con un “miglioramento rispetto” agli esercizi precedenti, grazie soprattutto all’incremento dell’energia prodotto da fondi idroelettriche (in crescita del 9,1%).

La prospettiva, spiega l’amministratore delegato di Cva, Enrico De Girolamo, è di “posizionare il gruppo Cva tra le aziende di riferimento a livello europeo nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” con “importanti ricadute anche sul tessuto economico valdostano”.