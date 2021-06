Resistenza e violenza, arrestati da carabinieri e condannati

Per aver prima aggredito i titolari di un locale e poi i carabinieri intervenuti sul posto, un ventunenne e una trentaduenne, domiciliati a Saint-Vincent, sono stati arrestati. I fatti risalgono alla notte di domenica. I due hanno avuto un violento alterco con i titolari di un locale della cittadina termale. All'arrivo dei militari "hanno continuato nei loro intenti violenti opponendo una violenta resistenza" si legge in una nota dell'Arma. I due sono stati processati per direttissima e hanno patteggiato una condanna a 4 mesi di reclusione.