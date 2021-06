Vaccini: Open day in Vda, sospesi Az e Janssen su under 60

"In considerazione della disponibilità di vaccini Pfizer e Moderna e in attesa delle ulteriori indicazioni e/o disposizioni relative all'utilizzo di Vaxzevria (ex AstraZeneca) e Janssen (Johnson&Johnson) da parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'Istituto Superiore della Sanità", l'Usl della Valle d'Aosta ha deciso di sospendere la somministrazione di Vaxzevria e Janssen nei soggetti under 60 per gli Open day previsti il 12 e il 13 giugno. Ai soggetti prenotati saranno inoculati i vaccini Pfizer e Moderna.

In dettaglio l'Usl della Valle d'Aosta comunica che sono annullati gli Open day di sabato 12 e domenica 13 giugno al Palaindoor di Aosta e di domenica 13 giugno a Donnas e i posti ancora disponibili possono essere coperti con l’anticipazione per i cittadini già prenotati dal Portale Vaccini. Chi era già prenotato per l’Open day sarà vaccinato con Pfizer. E' invece confermato l'Open day del 12 giugno a Donnas (8:30–16.30, con 360 posti) dove è prevista la sostituzione del vaccino Janssen con il vaccino Moderna

"Eventuali ulteriori variazioni rispetto alle modalità di effettuazione degli Open Day e delle future giornate vaccinali - scrive in una nota l'Usl - potranno verificarsi in esito alle raccomandazioni ed alle disposizioni attese da parte del Comitato tecnico Scientifico".

Circa 200 disdette - Sono state circa 200 le disdette in Valle d’Aosta agli Open day vaccinali con i sieri di Astrazeneca e Johnson&Johnson, una settantina per giornata. A differenza dei primi giorni, quando le prenotazioni si esaurivano nel giro di pochi minuti, erano rimasti liberi circa la metà dei posti dopo le notizie su possibili reazioni avverse, da parte di giovani, alla somministrazione del siero anglo-svedese.

“Già questa mattina” all’inizio dell’open day Astrazeneca “agli under 60 è stato somministrato il vaccino Pfizer”, spiega il dottor Guido Giardini, direttore sanitario dell’Usl della Valle d’Aosta. A coloro che hanno già ricevuto la prima dose di Astrazeneca, l’Usl intende somministrare una seconda dose dello stesso vaccino, a meno di indicazioni diverse da parte del Comitato tecnico scientifico.