Vaccini: dal 14 giugno scatta prenotazione di massa in Vda

Da lunedì 14 giugno in Valle d'Aosta scatta la "prenotazione di massa" per i vaccini anti Covid-19, rivolta ai cittadini tra i 16 e i 49 anni. In dettaglio saranno disponibili già da oggi, sul Portale Vaccini, le prenotazioni per i cittadini di 40-49 anni e seguiranno i 30-39enni; nei prossimi giorni saranno inserite le altre fasce di età, fino ai 16 anni compiuti.

Le vaccinazioni dei 40-49enni saranno effettuate a partire dal 14 giugno con il vaccino Pfizer: le date saranno disponibili da oggi sul Portale Vaccini. "Chi ha inserito sul Fascicolo sanitario elettronico le proprie credenziali - si legge in una nota dell'Usl - riceverà una e-mail e/o un messaggio Sms. È necessario accedere al Portale per confermare la prenotazione".