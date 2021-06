Tv: a inizio 2022 si gira quinta serie Rocco Schiavone

"Possiamo anticipare che verrà girata a inizio 2022 la quinta edizione della serie tv 'Rocco Schiavone' e che sono partite le riprese del film 'Le otto montagne'". Lo ha detto l'assessore regionale al turismo, Jean-Pierre Guichardaz, rispondendo ad un'interpellanza della Lega Vda sull'ambientazione in Valle d'Aosta di film e serie tv.

"L'impegno finanziario per il film fund - ha aggiunto - al momento è piuttosto limitato, se raffrontato a quello di regioni a noi similari. parliamo di 350 mila euro annui. Naturalmente l'auspicio è di poterlo incrementare, anche considerato l'importante traino del settore dell'audio visivo anche da un punto di vista promozionale e turistico, oltre alle ricadute in termini di lavoro sul territorio. Non è possibile svelare tutti i progetti che verranno proposti, anche per questioni di riservatezza chiesta dalle produzioni, ma possiamo garantire che nei prossimi anni ci saranno importanti produzioni che lavoreranno nella nostra regione".