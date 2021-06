Ferrovia: Rfi, investimento 11 milioni su Aosta-Ivrea

Un investimento di 11 milioni di euro per interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria sulla tratta ferroviaria Aosta-Ivrea, che sarà sospesa dal 19 giugno al 4 luglio. A realizzare le opere sarà Rete ferroviaria italiana che ha previsto diversi cantieri: in particolare verranno realizzati interventi di upgrading tecnologico che miglioreranno i sistemi automatici presenti sulla linea a supporto della circolazione, saranno sostituiti otto scambi in varie località e rinnovati 12 chilometri di linea con la sostituzione di binari e traversine, oltre all'eliminazione di tre passaggi e livello in Comune di Strambino e alla manutenzione straordinaria all'impianto di illuminazione nelle stazioni di Hone/Bard e Verres.

I treni regionali saranno sostituiti con bus, per i collegamenti da e per Torino ci sarà il capolinea nella stazione di Ivrea.