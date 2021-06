Vigili fuoco, Conapo Vda incontra sottosegretario Sibilia

Una delegazione del Conapo Valle d'Aosta, sindacato autonomo dei vigili del fuoco, ha incontrato il sottosegretario al ministero dell'Interno Carlo Sibilia, insieme alla deputata Elisa Tripodi.

"Abbiamo rappresentato al sottosegretario Sibilia l'esito del referendum del febbraio del 2019 con il quale - ha spiegato Luca Pison, segretario regionale per la Valle d'Aosta del Conapo - il 97% dei vigili del fuoco valdostani ha espresso la propria volontà di transitare alle dipendenze del ministero dell'Interno". Inoltre "la Regione Valle d'Aosta ad oggi non ha ancora dato seguito alle misure di allineamento ordinamentale, retributivo e previdenziale dei vigili del fuoco valdostani con gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, né ha riconosciuto un comparto di contrattazione dedicato e specifico come avviene in campo nazionale. Da qui la richiesta al sottosegretario Sibilia di verificare la possibilità di riavviare le interlocuzioni tra Ministero dell'Interno e Regione Valle d'Aosta per dare seguito alla volontà emersa dal referendum. La richiesta è stata condivisa anche dai vertici nazionali del sindacato Conapo presenti all'incontro. Il sottosegretario Sibilia ha manifestato interesse ad approfondire la questione".

"Sono consapevole - ha detto Tripodi - della volontà del governo regionale di non procedere alla statalizzazione del Corpo regionale, andando anche contro all'esito del referendum, ma questo non esclude comunque un percorso costruttivo tra il governo nazionale e quello regionale per prendere in esame le richieste, che a mio avviso sono sacrosante, del Corpo dei vigili valdostano". Tra le richieste che la deputata bisogna prendere in considerazione ci sono "l'omologa formazione, il sistema previdenziale e l'equiparazione degli stipendi".

"Mi auguro - ha concluso Tripodi- che adesso, con l'instaurazione della commissione paritetica, il governo regionale non abbia più scuse per non occuparsi delle istanze che da anni il Corpo dei vigili del fuoco valdostano continua ad avanzare".