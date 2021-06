Abbracci al sole, nuovo bando Fondazione Comunitaria

"Abbracci al sole" è il titolo del nuovo bando lanciato dalla Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta per sostenere le famiglie con minori disabili per la partecipazione ai centri estivi. L'iniziativa è rivolta a organizzazioni senza scopo di lucro che hanno sede legale o operativa in Valle d'Aosta. E' previsto il finanziamento di servizi di accompagnamento, assistenza, mobilità a favore di bambini o ragazze e ragazzi con disabilità che necessitino di un qualsiasi tipo di supporto "per poter partecipare, al pari dei loro coetanei, a un'esperienza piena e entusiasmante all'interno di gruppi di giovani impegnati in attività educative e/o ludico-ricreative programmate per il periodo estivo".

"Ci aspettiamo in particolare progetti specifici che si inseriscano all'interno d'iniziative più complesse volte a facilitare la trasformazione di standard fino ad oggi gestiti secondo modelli collaudati in azioni sistemiche d'innovazione sociale", spiega il segretario generale della Fondazione Comunitaria, Patrik Vesan. Le proposte saranno valutate da una commissione di esperti.

La cifra massima stanziabile per un singolo progetto è di 15.000 euro, mentre il valore minimo dei progetti che si intendono finanziare non potrà essere al di sotto di 7.000 euro. Le domande dovranno essere presentate entro il 17 giugno 2021.