Vaccini: altri Open day ad Aosta e Donnas

"Vista la disponibilità di dosi vaccinali" l'Usl della Valle d'Aosta mette a disposizione degli utenti non ancora vaccinati ulteriori Open Day, che sono in programma mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 e sabato 12 giugno 2021. Le prenotazioni possono essere effettuate sul portale openday.ausl.vda.it a partire dalle 15 del giorno precedente.

I posti disponibili: 9 giugno Aosta-Palaindoor ore 8:10-14:10 (180 posti) e ore 14:30-20:30 (360 posti) con vaccino Vaxzevria; 10 giugno Aosta-Palaindoor ore 8:10-14:10 (144 posti) e ore 14:30-20:30 (300 posti) con vaccino Vaxzevria; 10 giugno Donnas ore 14:30-20:30 (144 posti) con vaccino Vaxzevria; 11 giugno Aosta-Palaindoor ore 8:10-14:10 (posti da definire) e ore 14:30-20:30 (posti da definire) con vaccino Vaxzevria; 12 giugno Aosta-Palaindoor ore 14:30 20:30 (posti da definire) con vaccino Vaxzevria; 12 giugno Donnas ore 8:30-16.30 (360 posti) con vaccino Janssen. E' inoltre in fase di avvio la prenotazione "di massa": i nominativi delle persone a cui si propone una data di vaccinazione saranno inseriti sul Portale Vaccini.