Rifiuti: discarica Brissogne 'invasa' dalle api

"A causa del conferimento di un carico di legname proveniente da un'isola ecologica nel quale erano presenti numerosi favi di alveari smaltiti irresponsabilmente da un apicoltore", la discarica di Brissogne è stata invasa mei giorni scorsi da una nuvola di api provenienti dagli apiari dei Comuni circostanti, attratte dal miele contenuto nei favi.

Sul posto sono prontamente intervenuti i tecnici dell'Assessorato Agricoltura e Risorse naturali e dell'Usl, oltre ai Vigili del fuoco. "Non potendo incenerire i favi abbandonati - si legge in una nota - si è provveduto a bonificare l'area facendoli interrare in discarica. Il timore è che i favi rinvenuti siano stati smaltiti illecitamente in quanto provenienti da alveari ammalati e pertanto "alcuni campioni sono attualmente all'analisi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per una valutazione dell'eventuale contagiosità: qualora fosse rilevata la presenza di patologie, esiste il grave rischio di diffusione di un'infezione negli alveari dei comuni limitrofi".