Gastronomia: nasce Prosciutto cotto S.Marcel alle erbe di montagna

Naturale, senza glutine. senza lattosio, senza polifosfati, senza glutammato, artigianalmente sano, nasce il 'Prosciutto cotto alta qualità Saint Marcel Arrosto alle erbe di montagna', che è "frutto di una grande passione, mestiere e cura delle persone, che lo rendono squisitamente inimitabile". Si presenta così il nuovo prosciutto dell'azienda La Valdotaine, che nel mondo delle erbe officinali vanta un'esperienza lunga più di 70 anni.

Il nuovo prodotto va ad affiancarsi al celebre prosciutto crudo Saint Marcel. "Il segreto della sua morbidezza e fragranza - si legge in una nota - è dovuto alla qualità delle cosce, selezionate usando rigorosamente solo carne di suino, nato e allevato in Italia; all'originale ed equilibrata ricetta alle erbe di montagna; alla lavorazione artigianale e alla legatura a mano che permettono di ottenere un prodotto originale dal gusto genuino; alla lenta e delicata cottura a vapore, per oltre 20 ore, a bassa temperatura".