Turismo: da 12 giugno riaprono siti Fondation Grand Paradis

Riaprono dal 12 giugno i siti naturalistici e culturali gestiti da Fondation Grand Paradis "che si prepara ad accogliere i visitatori della stagione estiva con lo spirito di ripartenza e rinascita che in questo periodo accomuna uomo e natura". Ad inaugurare la stagione sarà il giardino botanico alpino Paradisia, " scrigno di biodiversità che in Valnontey ospita oltre 1.000 specie vegetali differenti, provenienti dall'Italia e dal mondo. In contemporanea aprirà anche il centro visitatori del Parco Nazionale del Gran Paradiso di Rhêmes-Notre-Dame seguito, il 26 giugno, dai centri visitatori di Valsavarenche e Cogne.

Il 26 giugno toccherà anche ai siti culturali gestiti da Fondation Grand Paradis: al castello di Introd e la cripta di Saint-Léger ad Aymavilles. Infine, il primo luglio riprenderanno le visite prenotabili a Châtel Argent, roccaforte difensiva che, dal comune di Villeneuve, offre una splendida veduta sulla valle.

Per visitare i siti è disponibile il Fondation Grand Paradis Pass, biglietto cumulativo al prezzo di 8 euro che permette di visitare nell'arco di un anno tutti i siti naturalistici e culturali.